В Красноярском крае стартовал ремонт участка трассы к аэропорту Алыкель

Участок трассы к аэропорту Алыкель протяженностью 4,9 км начали ремонтировать в Красноярском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
На указанном отрезке специалисты заменят грунт, укрепят откосы, обновят асфальтобетонное покрытие, восстановят водопропускные трубы, разместят ограждение и знаки. Завершить работы планируют в этом году.
Отметим, что данная трасса — важная арктическая магистраль. Она связывает морской порт Дудинка с аэропортом Алыкель и городами Норильского промышленного района. Благодаря этой дороге местных жителей обеспечивают продуктами и медикаментами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.