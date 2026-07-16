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Не просто чинят, а улучшают: что делают с дронами «Молния-2» и «Ланцетами» в полевых мастерских

Спецкор «Вечерней Москвы» продолжает работу в зоне СВО. В этот раз он посетил военнослужащих группировки войск «Центр», которые организовали полный цикл ремонта и модернизации беспилотников.

Спецкор «Вечерней Москвы» продолжает работу в зоне СВО. В этот раз он посетил военнослужащих группировки войск «Центр», которые организовали полный цикл ремонта и модернизации беспилотников.

Сегодня в специализированных мастерских ремонтируют и дорабатывают разведывательные и ударные квадрокоптеры, FPV-дроны всех типов, аппараты серии «Мавик», ударные дроны самолетного типа «Молния-2» и барражирующие боеприпасы «Ланцет». Каждое изделие проходит тщательную диагностику: проверяют двигатели, системы управления, видеопередатчики, аккумуляторы и корпуса. Поврежденные узлы заменяют, электронику восстанавливают или перепаивают, а при необходимости конструкцию дорабатывают под жесткие условия боевой эксплуатации.

Особое внимание уделяется модернизации. По словам техника Никиты Герасимова, специалисты не ограничиваются восстановлением, а активно улучшают технику.

— Спроектировал корпус для катушки на оптоволокне дальностью действия 23 километра. Сложностей нет. Единственное — попросили убрать подставку, доработать модель. Нашли некоторые нюансы, которые неудобны в использовании. Дорабатываем — и техника становится еще надежнее в боевых условиях, — объясняет Герасимов.

Доработки увеличивают дальность и грузоподъемность, совершенствуют системы наведения и связи, адаптируя БПЛА под задачи. Значительную роль в этой работе играют специалисты с серьезным гражданским опытом. Техник Максим Коновалов, имеющий два высших образования — физика-материаловеда и магистра по обработке металлов давлением, — до службы работал на Ижевском механическом заводе концерна «Калашников».

— Сейчас дело именно за технологиями, причем технологии нужно не просто создавать, а активно эксплуатировать. А для этого необходимы подразделения, которые занимаются ремонтом, обслуживанием и подготовкой. Командование способствует и поощряет инициативы по разработке и совершенствованию технологических устройств и процессов.

Именно сочетание заводского опыта, инженерных знаний и поддержки командования позволяет в короткие сроки возвращать технику в бой и улучшать ее характеристики.

КСТАТИ.

Подобные ремонтно-модернизационные центры сегодня действуют и в других группировках войск. Они дают возможность существенно увеличить интенсивность применения беспилотной авиации и более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Это уже не разовые инициативы, а системная работа.

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