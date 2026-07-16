Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Рогов назвал бирюзовый самым стильным цветом лета

Телеведущий и стилист Александр Рогов поделился рекомендациями по составлению летнего гардероба и выделил бирюзовый цвет как самый актуальный в этом сезоне. По мнению эксперта, этот оттенок не является базовым, а его популярность на пике моды обычно недолговечна.

Телеведущий и стилист Александр Рогов поделился рекомендациями по составлению летнего гардероба и выделил бирюзовый цвет как самый актуальный в этом сезоне. По мнению эксперта, этот оттенок не является базовым, а его популярность на пике моды обычно недолговечна.

— Не забывайте, что самым модным цветом лета является бирюзовый: не самый простой, не самый базовый и поэтому недолговечный на трендовых позициях. Так что успейте поносить бирюзовые вещи! Кстати, вдохновляйтесь классными цветовыми сочетаниями из этой подборки! — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Свое 80-летие недавно отметил раздельный купальник, который получил название «бикини». Модель пользуется популярностью по сей день. О том, какие фасоны купальника актуальны среди девушек этим летом, «Вечерняя Москва» узнала у звездного стилиста и креативного дизайнера одежды Дианы Плиско.

Первые солнцезащитные очки как массовый атрибут гардероба появились в 1929 году и предназначались для прогулок по пляжу. За свою историю они стали не просто стильной вещью, но и полезным аксессуаром для защиты глаз. «Вечерняя Москва» вместе со звездным стилистом и историком моды Ксенией Кожемяк разобралась, как подобрать не только стильный, но и действительно полезный аксессуар.