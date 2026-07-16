Александр Рогов назвал бирюзовый самым стильным цветом лета

Первые солнцезащитные очки как массовый атрибут гардероба появились в 1929 году и предназначались для прогулок по пляжу. За свою историю они стали не просто стильной вещью, но и полезным аксессуаром для защиты глаз. «Вечерняя Москва» вместе со звездным стилистом и историком моды Ксенией Кожемяк разобралась, как подобрать не только стильный, но и действительно полезный аксессуар.