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Отключение света и ремонт дорог в Волгограде 17 июля

Новый отключений горячей воды 17 июля не будет, как и ограничений подачи газа.

В Волгограде 16 июля стартовало благоустройство улицы Коммунистической. Рабочие обновляют пешеходную зону в границах улиц Комсомольской и Гоголя. В мэрии сообщают о высадке зелёных насаждений, а накануне здесь разгорелся скандал по поводу вырубки деревьев.

В этот же день начался ремонт Комсомольского путепровода. Он будет локальным, работы идут в подмостовом пространстве, движение перекрывать не будут.

Отключение электроэнергии ждёт пять районов Волгограда 17 июля.

В Ворошиловском районе без электричества оставят с 9.00 до 12.00 здание на ул. Рабоче-Крестьянской, 18.

В Дзержинском районе без света будут обходиться с 9.00 до 16.00 жители домов на улицах:

Витимская, 35а;

Денисовская, 32−44, 35−45, 45а;

Днепровская, 20−26, 26а, 28−32, 32а, 34−40, 21−43, 43а.

В Краснооктябрьском районе не смогут посмотреть телевизор и зарядить гаджеты с 9.00 до 16.00 по адресам:

ул. Созидательская, 1−23;

ул. Черниговская, 39−63, 44−78;

школа № 76.

В Тракторозаводском районе холодильники и сплитсистемы не будут работать с 9.00 до 16.00 в домах:

ул. Ломоносова, 2−8, 8а;

пер. Ломоносова, 2−6, 2а;

ул. Мценская, 2−10, 3−9;

ул. Новая, 2−6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26;

ул. Узловая, 1−17, 17/1, 2−14;

ул. Шатурская, 3−15, 15а;

ул. Электрогорская, 6−10;

ул. Ярцевская, 1−11, 1а, 8−24.

В Центральном районе света не будет с 9.00 до 13.00:

пр. Ленина, 15;

ИП Анфимова;

ИП Мальцева;

ОАО Тижа.

Новый отключений горячей воды 17 июля не будет, как и ограничений подачи газа. Вернут горячую воду жителям Красноармейского района, которые обходятся без неё с 8 июля:

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87;

ул. Колесная, 84.

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