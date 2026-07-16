Отключение света и ремонт дорог в Волгограде 17 июля

В Волгограде 16 июля стартовало благоустройство улицы Коммунистической. Рабочие обновляют пешеходную зону в границах улиц Комсомольской и Гоголя. В мэрии сообщают о высадке зелёных насаждений, а накануне здесь разгорелся скандал по поводу вырубки деревьев.
В этот же день начался ремонт Комсомольского путепровода. Он будет локальным, работы идут в подмостовом пространстве, движение перекрывать не будут.
Отключение электроэнергии ждёт пять районов Волгограда 17 июля.
В Ворошиловском районе без электричества оставят с 9.00 до 12.00 здание на ул. Рабоче-Крестьянской, 18.
В Дзержинском районе без света будут обходиться с 9.00 до 16.00 жители домов на улицах:
Витимская, 35а;
Денисовская, 32−44, 35−45, 45а;
Днепровская, 20−26, 26а, 28−32, 32а, 34−40, 21−43, 43а.
В Краснооктябрьском районе не смогут посмотреть телевизор и зарядить гаджеты с 9.00 до 16.00 по адресам:
ул. Созидательская, 1−23;
ул. Черниговская, 39−63, 44−78;
школа № 76.
В Тракторозаводском районе холодильники и сплитсистемы не будут работать с 9.00 до 16.00 в домах:
ул. Ломоносова, 2−8, 8а;
пер. Ломоносова, 2−6, 2а;
ул. Мценская, 2−10, 3−9;
ул. Новая, 2−6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26;
ул. Узловая, 1−17, 17/1, 2−14;
ул. Шатурская, 3−15, 15а;
ул. Электрогорская, 6−10;
ул. Ярцевская, 1−11, 1а, 8−24.
В Центральном районе света не будет с 9.00 до 13.00:
пр. Ленина, 15;
ИП Анфимова;
ИП Мальцева;
ОАО Тижа.
Новый отключений горячей воды 17 июля не будет, как и ограничений подачи газа. Вернут горячую воду жителям Красноармейского района, которые обходятся без неё с 8 июля:
ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87;
ул. Колесная, 84.