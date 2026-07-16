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В селе Шедок на Кубани начал работу новый аптечный пункт

Его открыли в здании Шедокской амбулатории Мостовского района.

Источник: Национальные проекты России

Новый аптечный пункт открылся в здании Шедокской амбулатории Мостовского района Краснодарского края, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Мера соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Для открытия пункта получена лицензия, закуплено современное оборудование для хранения препаратов. Также сформирован штат специалистов.

«Мы последовательно расширяем сеть аптечных пунктов в небольших селах, станицах и хуторах, чтобы люди могли получать необходимые лекарства рядом с домом. Это один из важных шагов в повышении доступности медицинской помощи, особенно для жителей отдаленных территорий. Сегодня в Мостовском районе уже работают три аптечных пункта, в ближайшее время планируем открыть еще пять», — отметил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.