В селе Шедок на Кубани начал работу новый аптечный пункт

«Мы последовательно расширяем сеть аптечных пунктов в небольших селах, станицах и хуторах, чтобы люди могли получать необходимые лекарства рядом с домом. Это один из важных шагов в повышении доступности медицинской помощи, особенно для жителей отдаленных территорий. Сегодня в Мостовском районе уже работают три аптечных пункта, в ближайшее время планируем открыть еще пять», — отметил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.