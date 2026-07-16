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В Спасске-Рязанском завершают модернизацию детской школы искусств

Занятия в данном учреждении начнутся уже 1 сентября.

Детскую школу искусств (ДШИ) ремонтируют в Спасске-Рязанском при поддержке нацпроекта «Семья». Работы близятся к завершению, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.

Подчеркивается, что данное здание 1957 года постройки ранее никогда не ремонтировалось. В связи с этим возникла необходимость в проведении там полного комплекса работ, включая обновление кровли и фасада, внутреннюю отделку помещений, замену окон и дверей, электропроводки и системы отопления. Приступить к занятиям в модернизированной ДШИ дети смогут уже с 1 сентября.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.