В Спасске-Рязанском завершают модернизацию детской школы искусств

Подчеркивается, что данное здание 1957 года постройки ранее никогда не ремонтировалось. В связи с этим возникла необходимость в проведении там полного комплекса работ, включая обновление кровли и фасада, внутреннюю отделку помещений, замену окон и дверей, электропроводки и системы отопления. Приступить к занятиям в модернизированной ДШИ дети смогут уже с 1 сентября.