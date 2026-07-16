Российский блогер описал жизнь на Филиппинах словами «здесь спят на могилах»

Российский тревел-блогер, который побывал на Филиппинах, описал жизнь в этой стране словами «здесь спят на могилах». Также он снял видеозапись на одном из кладбищ Манилы, где местные жители проживают в склепах целыми семьями и ночуют прямо на могилах. На роликах запечатлены люди разных возрастов — от детей до стариков.