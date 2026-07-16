Российский блогер описал жизнь на Филиппинах словами «здесь спят на могилах»

Российский тревел-блогер, который побывал на Филиппинах, описал жизнь в этой стране словами «здесь спят на могилах». Также он снял видеозапись на одном из кладбищ Манилы, где местные жители проживают в склепах целыми семьями и ночуют прямо на могилах. На роликах запечатлены люди разных возрастов — от детей до стариков.
— Это просто вот могила. И здесь детские рюкзачки. Условия, конечно, ужасные, — рассказал пользователь Сети под ником iamtonystarr в личном блоге.
Российский тревел-блогер, который путешествовал по Индии, поделился негативными впечатлениями от организации уличного питания в городе Дели. В своем видеоролике автор показал процесс приготовления пищи на прилавках Мейн-Базара в индийской столице и обратил внимание на вопиющие нарушения санитарных норм. В частности, женщины готовили еду на открытых прилавках в непосредственной близости от общественных мужских туалетов.
22 мая российский тревел-блогер по имени Александр, который побывал в Мексике, заявил, что страна удивила его сильнее, чем он ожидал. Мужчина отметил, что у него возникло ощущение, что страна существует не только ради отчетов и цифр.