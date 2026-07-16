Библиотечная помощь: столичный букинист Юрий Лучников бесплатно снабжает Донбасс русской литературой

В советское время, например, русские классики выпускались такими тиражами и столько раз, что продать это все сейчас не представляется возможным. Да, их сейчас в макулатуру сдают… Никогда этого не делал и само слово «макулатура» не люблю! С 2012 года я отправлял их в различные организации в РФ, вроде хосписов. А в 2017 году состоялись первые отгрузки в еще не признанную Луганскую Народную Республику. Они были неофициальные: мой товарищ, писатель, родом оттуда, ездил к родителям, мы ему багажник забивали. Потом я через друзей обратился к Глебу Боброву, тогдашнему руководителю Союза писателей ЛНР.