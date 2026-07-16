Библиотечная помощь: столичный букинист Юрий Лучников бесплатно снабжает Донбасс русской литературой

16 июля в Москву приезжала грузовая машина из Луганска: столичный букинист Юрий Лучников отправил в один из тамошних кадетских корпусов очередную партию книг. «Вечерняя Москва» узнала, зачем Юрий Викторович помогает столичным жителям разгружать домашние библиотеки, а жителям Донбасса доставляет эту литературу абсолютно бесплатно.
У москвичей в тренде интерьерный минимализм, «расхламление» и борьба с «пылесборниками», к последним причислены и большие домашние библиотеки. Но цивилизованно сбыть ненужные книги трудно. Букинисты завалены товаром. Библиотеки снабжаются сейчас хорошо и в дар ничего не берут. Вот и приходится наблюдать грустные картины, вроде собраний сочинений, выброшенных в подъезде. А Донбасс, наоборот, задыхается от нехватки русскоязычной литературы: при украинской власти от нее зачищали библиотеки, а во время боевых действий многие книгохранилища попросту сгорели. Юрий Лучников старается решать обе эти проблемы.
— Юрий Викторович, почему вы этим занялись?
— У меня один из самых крупных в Москве складов. Я то и дело покупаю целые семейные библиотеки по 1,5−2 тысячи книг. Типичные причины продажи — ремонт и выморочное имущество (у которого нет наследников. — «ВМ»). Сточки зрения бизнеса в работу пойдет 200−300 книг. Но мы забираем все — таково условие продавцов, пусть и за смешные деньги. В «остатках» — десятки тысяч прекрасных изданий.
В советское время, например, русские классики выпускались такими тиражами и столько раз, что продать это все сейчас не представляется возможным. Да, их сейчас в макулатуру сдают… Никогда этого не делал и само слово «макулатура» не люблю! С 2012 года я отправлял их в различные организации в РФ, вроде хосписов. А в 2017 году состоялись первые отгрузки в еще не признанную Луганскую Народную Республику. Они были неофициальные: мой товарищ, писатель, родом оттуда, ездил к родителям, мы ему багажник забивали. Потом я через друзей обратился к Глебу Боброву, тогдашнему руководителю Союза писателей ЛНР.
Серьезное содействие оказала и тамошняя Общественная палата. Из ЛНР стали за книгами присылать машины, потому что логистика — это самая сложная проблема. Со временем подключились крупные издательства, в том числе Издательский совет Русской православной церкви. Сейчас в наших поставках до 70 процентов составляют новые книги. В 2019 году мы отправили 5,5 тысячи книг, а в 2022-м уже больше 22 тысяч.
— И куда там, в ЛНР, поступают книги?
— В библиотеки — их в республике более 500, в образовательные учреждения, в войсковые части и госпитали. В продажу ничего не попадает, я категорически против. Мне есть чем зарабатывать, у меня большие объемы торговли.
— Неужели не хочется хотя бы частично отбить расходы?
— Стороннее финансирование — вещь скользкая. Мы из принципа не собираем пожертвования в виде денег. Не хочу попасть в одну обойму с организациями, которые этим злоупотребляют. Когда началась акция «Книги детям Донбасса», нашлись желающие подзаработать на ней. Популярный сайт объявлений запестрел предложениями: мол, мы ваши книги туда отправим. Я сделал пять или шесть звонков: а вдруг у них каналы хорошие есть, почему не воспользоваться? Оказалось, никто ничего из Москвы везти не хочет. Предлагают дать им денег, чтобы они все закупили на месте. После вопроса, как будут отчитываться, бросали трубку…
— Сколько книг отправляете за раз?
— У нас было несколько массовых завозов, по пять тонн, это 10−12 тысяч книг. Но все-таки они затратны с точки зрения подбора, согласований. Более эффективны целевые отгрузки. Вот 16 июля мы отправим примерно 600 книг.
— Там рады любым книгам на русском языке или просят что-то конкретное?
— Некоторые организации сбрасывают нам списки. Был заказ от детского дома: перечень небольшой, полсотни названий, но каждой книги по 20 штук. «Дубровский», «Онегин», «Гамлет» — школьная программа. В других случаях мы собираем на свое усмотрение. Для госпиталей упор делается на легкое чтиво: фэнтези, фантастика, детективы, приключения. Раненым ребятам не до философии.
Москвичи могут поддержать нуждающихся через «Домики добра».
Был курьез. Отправили отличный набор книг. Академические издания Достоевского и Пушкина библиотекарь вынимала из коробки равнодушно, а вот выудив томик Донцовой, прослезилась. Потому что она знала из рекламы, что это популярный автор, но купить ее не было возможности.
— Бывает, что просят книги, которых у вас нет? Наверняка Донбасс интересуется и художественными новинками.
— Процентов на 90 все нужное отыскивается у нас на складах. Почти в каждой заявке спрашивают Прилепина, Пелевина, Водолазкина. Но у букинистов их хватает: от прочитанных книг часто избавляются сразу.
— Вы сами ездили на Донбасс?
— Был два раза в Луганске, в 2022 и 2023 годах. Город жил в условиях военного времени, после 19 часов наступал комендантский час, поэтому два дня, отводившиеся на поездку, были расписаны посекундно. Заезжаешь на местное ТВ — у тебя полчаса, не больше, потом в республиканское Министерство культуры на столько же. В 18 часов уже в гостинице и до девяти утра сидишь. Запомнилось, что уже шло активное строительство, везде укладывали асфальт.
— Как думаете, долго на Донбассе продержится такой голод на бумажные книги? Ведь сейчас многое, в том числе художественную литературу, можно читать в электронном виде.
— Разговоры о том, что цифровая книга вот-вот полностью вытеснит бумажную, уже много лет так и остаются разговорами. В 2025 году совокупный тираж напечатанных в России книг составил почти 373 миллиона экземпляров. Для сравнения: в СССР за 70 лет было напечатано 46 миллиардов экземпляров, то есть чуть больше 657 миллионов в год. Но учтите, что территория и население «самой читающей в мире страны» были больше, чем у Российской Федерации, и альтернативных вариантов, вроде электронных книг, не существовало, и экономика была не рыночной. Если принять это во внимание, то снижение покажется не таким уж сильным.
ДОСЬЕ.
Юрий Лучников родился 3 августа 1962 года в Тамбовской области. Много лет отдал службе в московской милиции. В начале 2000-х годов занялся букинистикой. Руководитель организаций «Букинист» и «Научкнига». Президент фонда «Книги миру».
КСТАТИ.
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