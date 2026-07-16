Вернуть память предков: правнук Миклухо-Маклая поставил точку в истории, которую начал его великий прадед

— Папуа — Новая Гвинея сегодня — это быстро развивающееся государство. При этом более 85 процентов населения живет в деревнях, и это способствует сохранению традиций. Появились новые технологии — в 2020 году от Австралии до Папуа — Новой Гвинеи провели оптоволоконный кабель, и скорость интернета выросла в 20 тысяч раз. При этом на 3500 человек мы нашли чуть менее двух сотен мобильных устройств и примерно 25 ноутбуков. И только 20−30 гаджетов были подключены к интернету. То есть доступ появился, но используют его пока мало.