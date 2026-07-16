«Ротор» проведёт открытую тренировку: становление команды на глазах у болельщиков

Сейчас в составе появляются новые лица, и их адаптация идёт прямо по ходу сезона. Важно не просто выучить схему, а почувствовать партнёров, привыкнуть к ритму игры и требованиям тренерского штаба. Именно над этим команда и будет работать в субботу на поле ВГАФКа — не ради картинки, а ради дела.