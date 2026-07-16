В Нижнем Новгороде начал работу Международный летний университет

Международный летний университет начал работу в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского, что соответствует целям федеральной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Мероприятие объединило около ста иностранных участников. Проект включает несколько летних школ по востребованным направлениям: русский язык, история, культура, интеграционные экономические и политические процессы, FAST-медицина, финансовая безопасность и квантовые вычисления.
Флагманская программа — летняя школа «Лето по-русски», которую ННГУ реализует с 2010 года. В этом году в ней участвуют более 20 представителей из Гватемалы, Мексики, Китая и Турции.
Отдельный модуль — «Летний многопрофильный университет» Российско-Африканского сетевого университета, посвященный функциональной диагностике. В нем участвуют 15 студентов-медиков из Алжира, Египта, Камеруна, Марокко, Мозамбика, Нигерии, Республики Конго, Туниса и Чада. Также в онлайн-формате пройдет Евразийская летняя школа для 10 студентов из стран ЕАЭС и наблюдателей. В конце августа состоятся молодежный лагерь для школьников из Перу и международный интенсив по квантовым вычислениям.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.