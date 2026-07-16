Трамп посетит финал ЧМ по футболу и даст приём ФИФА в Нью-Йорке

Встреча пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) Южноамериканская команда подходит к игре в статусе действующего обладателя трофея. В её активе три победы на мировых первенствах (1978, 1986 и 2022). Испания выигрывала мундиаль в 2010 году.