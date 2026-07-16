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Трамп посетит финал ЧМ по футболу и даст приём ФИФА в Нью-Йорке

Дональд Трамп планирует лично посетить финальную игру чемпионата мира по футболу 19 июля. О программе американского лидера рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Life.ru

В пятницу глава государства отправится на Манхэттен. Там в небоскрёбе Trump Tower состоится торжественный приём, организованный для ФИФА.

Основное спортивное событие запланировано на воскресенье. Политик будет наблюдать за решающим противостоянием между сборными Испании и Аргентины.

Встреча пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) Южноамериканская команда подходит к игре в статусе действующего обладателя трофея. В её активе три победы на мировых первенствах (1978, 1986 и 2022). Испания выигрывала мундиаль в 2010 году.

По информации, озвученной ранее, у Трампа будет особая миссия на стадионе. Предполагается, что именно он вручит главный приз триумфаторам турнира.

Последние новости с чемпионата мира по футболу 2026 — читайте в специальном разделе Life.ru.

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