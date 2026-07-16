Димкино трудное детство: участник Парада Победы Дмитрий Епифанов вспомнил, как жилось в годы войны

После беседы мы хотели проводить Дмитрия Михайловича к дому, но тут наша юная корреспондентка остановилась на спортивной площадке, а ветеран с удовольствием ее поддержал и даже показал нам, что в своем возрасте может подтянуться несколько раз! Мы все были очень впечатлены его физической формой, ведь он даже смог помочь Саше научиться подтягиваться, а для этого он взял ее на руки.