Димкино трудное детство: участник Парада Победы Дмитрий Епифанов вспомнил, как жилось в годы войны

Война наложила отпечаток на весь наш народ. «Вечерняя Москва» решила узнать, как в военные годы жилось детям, чьи отцы, деды и братья участвовали в Битве за Москву. Наш собеседник Дмитрий Епифанов — из того самого поколения «детей войны». Мальчишкой он проводил на фронт отца, пережил смерть матери и потерю сестры, побывал в детдоме, попал в суворовское училище и даже стал участником Парада Победы в 1945 году. И всю свою жизнь посвятил службе Родине.
Корреспондент «Вечерней Москвы» приняла участие в инициативе, в рамках которой второклассница Физтех-лицея имени Капицы Александра Климова попробовала себя в роли интервьюера и расспросила о военном детстве и послевоенной жизни полковника в отставке, председателя Московского союза участников Парада Победы 24 июня 1945 года Дмитрия Михайловича Епифанова. Саша активно готовилась к беседе, а «Вечерняя Москва» помогла ей составить список вопросов, которые и легли в основу беседы с нашим героем.
Настоящий полковник.
Дмитрий Михайлович встретил нас во дворе своего дома при полном параде: фуражка, китель с полковничьими погонами, внушительный ряд наград. Сразу видна армейская выправка.
— Сначала обозначим, что я не воевал, — улыбается он, заметив наши любопытные взгляды. — Все это памятные и юбилейные медали. Например, вот эта памятная — за участие в Параде Победы. Такие давали всем, кто тогда, в июне 1945 года, маршировал по Красной площади.
Времени с той поры прошло достаточно, и до наших дней из участников легендарного парада дожили немногим более десятка человек. А самому Дмитрию Михайловичу в апреле исполнилось 93 года!
Возраст, конечно, сказывается, но Дмитрий Епифанов бодрости не теряет, ведет активную общественную жизнь.
— Нас частенько приглашают в Московский дом ветеранов и на другие мероприятия. Мы там рассказываем все, что помним, подрастающим поколениям и просто между собой общаемся и делимся новостями, — рассказывает Дмитрий Михайлович.
К слову, в 2023 году Московская городская дума вынесла Епифанову Дмитрию Михайловичу благодарность за заслуги перед городским сообществом.
Остались одни.
Нам с Сашей страшно интересно было узнать, как жили дети до Великой Отечественной войны. Во что играли, чем интересовались. Это ведь у современных детей целые коробки игрушек. А еще игровые комнаты, оборудованные детские площадки, мастер-классы и кружки, гаджеты, да масса всего. А тогда? Дмитрий Михайлович вспоминает, что ребенком наибольший интерес он испытывал к чтению. Читать научился, когда ему было около шести, и с этого момента его затянул мир литературы. Впрочем, и обычные дворовые игры никуда не девались.
— Еще, помню, мы лазили по чердакам, где голуби зимовали, и находили голубиные яички в гнездышках. Нам было очень интересно и искать, и потом наблюдать за птицами, — рассказывает Дмитрий Михайлович.
Еще в детской жизни Димы и его старшей сестры Людмилы было много переездов с места на место. Их отец Михаил Епифанов был инженером-теплотехником, по работе его не раз переводили с одного объекта на другой. Вот так семья Епифановых из Калинина (ныне — Тверь) попала сначала в Воронеж, потом в город Канаш в Чувашии, а дальше было назначение в Иваново, где родилась мама Дмитрия.
Так уж совпало, что девочке Саше сейчас 8 лет — и ровно столько же было Дмитрию Епифанову, когда началась война. Она застала семью у родни в Тушине (тогда еще подмосковном селе, а не московском районе), где они остановились по дороге к новому месту работы отца. Там 22 июня 1941 года они вместе со всей страной узнали о нападении Германии.
Семья все же добралась до Иванова. Мама там устроилась работать машинисткой, а отец только-только вышел на новую работу, как пришла повестка из военкомата. Бронь Михаил Епифанов оформлять не стал и ушел на фронт. Говорят, пришла беда — отворяй ворота. У Диминой мамы было слабое сердце: постоянный стресс, неопределенность, страх за мужа и детей… 31 августа 1941 года мамы не стало. Дима и Люда остались одни.
Михаилу Епифанову в воинскую часть отправили извещение о смерти жены. И ему даже дали короткий отпуск, но на похороны он все равно не успел. Только и хватило времени обнять дочку и сына. Потом — обратно на фронт. А брата с сестрой отправили в детский дом.
— Папа у меня сражался в Битве за Москву, потом получил там ранение, отлежал в госпитале и вернулся уже в состав контрнаступления под Москвой, — рассказывает Дмитрий Михайлович.
Отец стал для него самой важной и светлой фигурой в жизни, самым близким человеком. Он часто писал ему и сам больше всего на свете ждал весточек с фронта.
— Письма, вот эти военные треугольники, они быстро доходили. Я сейчас даже, наверное, не смогу их сложить уже, — улыбается Дмитрий Михайлович, показывая девочке Саше, как отправляли на фронт и обратно послания без конвертов.
— Я помню, как-то папа прислал мне 100 рублей, когда как раз были самые голодные времена. Я, естественно, держал их при себе, не сообразил, что можно положить в сберкассу, и когда пришла денежная реформа, эти деньги превратились в копейки, — рассказывает Дмитрий Михайлович.
Саша Климова задает естественный для ребенка вопрос: «Было ли страшно мальчику Диме?». Ветеран четко обозначил: страшно не было. Наоборот, как и множеству советских мальчишек, хотелось на фронт, бить фашиста.
— Ведь «с нами Ворошилов — первый красный офицер, сумеем кровь пролить за СССР!» — напевает Дмитрий Михайлович строки из «Марша Буденного».
Тыловые будни.
Дмитрий Епифанов почти в каждом ответе упоминал, что война была тяжелым и голодным временем.
— Мы чего только не пытались найти, чтобы поесть. Когда видели брошенную картофелину в полях, мы ее натирали, получалась смесь, из которой делали лепешки. Если, допустим, попадался где-то турнепс, считавшийся кормом для скота, это для нас было лакомством, — поделился историей из детства Дмитрий Михайлович.
А еще во время учебы ребята слушали сводки Советского информбюро и на карте отмечали, как перемещается на запад линия фронта.
— Вот как она от Москвы отодвигалась на запад, на запад, все ближе и ближе к Германии. Это очень интересно было, — водит рукой в воздухе Дмитрий Михайлович.
Посадил горящий самолет на брюхо и ушел к партизанам: за что летчик Свиридов получил четыре ордена еще при жизни.
Об окончании войны молодые суворовцы, в числе которых был тогда уже 12-летний Дмитрий Епифанов, узнали благодаря старшине, который пришел к ним в роту и сказал, что Красная армия вошла в Берлин, и поздравил мальчиков с Победой. Потом все ребята пошли слушать поздравление от Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.
— На Парад Победы попал точно так же. Пришел старшина в роту и сказал, что набираются кандидаты для участия в Параде Победы. Отбирали по достижениям в учебе и уровню подготовки, потому что для участия в параде мы очень много тренировались, — рассказал Дмитрий Михайлович.
По его воспоминаниям, они с ребятами, которых также отобрали, завтракали чашкой кофе и булочкой с изюмом и шли репетировать на набережную в Горьком (ныне — Нижний Новгород) вокруг Дома Советской армии.
Шагали вместе с героями.
— Когда нас привезли на парад, мы выходили у Ивановской церкви (речь идет о колокольне Ивана Великого в Кремле), там есть спуск. А когда мы проходили уже вслед за полками всех армий Вооруженных сил, проходили войска Московского военного округа. Парад шел за храм Христа Спасителя (имеется в виду собор Василия Блаженного), проходя вдоль Мавзолея, — вспоминает Дмитрий Епифанов.
Как и любому мальчику в то время, конечно же, ему и его друзьям хотелось посмотреть на человека, который возглавлял страну, победившую фашизм.
— Иосиф Сталин, кстати, как-то немножко скромненько держался там, я его даже не сразу заметил. Конечно, всем хотелось его увидеть, он как-то там в стороне стоял, не выпячивался, я его с трудом нашел. Сталин как руководитель, вождь советской страны много сделал, — отметил Дмитрий Михайлович.
Молодые ребята из суворовского училища, которые оказались на Параде Победы, были невероятно впечатлены тем, что они смогли увидеть вживую.
— Мы были очень горды, что нам удалось попасть в парадные расчеты. Ну и, конечно, кто не смог попасть, они нам завидовали. Когда мы уже подошли к Историческому музею, мы увидели, как бросают знамена к Мавзолею, это, конечно, незабываемо. Бросают эти штандарты. Это вот все были трофейные знамена, которые мы захватили, — с замиранием сердца рассказывает Дмитрий Епифанов.
Суворовское братство.
Дмитрий Епифанов рассказал, что после окончания обучения он стал военным.
— Меня распределили на службу на границе с Финляндией, а потом через 2−3 года меня направили на Курилы, интересное время было, — с улыбкой вспоминает Дмитрий Михайлович.
Помнит даже секреты засолки красной икры, которые узнал во время службы на Курильских островах, ведь там можно было буквально ловить рыбу руками!
— Позже я сдал экзамены и поступил в Главное управление. Оно занималось вопросами, связанными с международным военно-техническим сотрудничеством. В частности, с Монголией. Я бывал там, интересная страна, — рассказал о дальнейшей судьбе Дмитрий Михайлович.
По его словам, основное, что он получил во время учебы, — это значение дружбы.
— Чувство помощи — оно было для нас естественным. Просто другого мы не понимали. И вот до сих пор мы встречаемся, частенько мы в Горький ездили, встречались там в суворовском училище. Потом уже учреждение перевели в Москву, и оно стало называться Московским суворовским училищем, — говорит Дмитрий Михайлович.
Он принес показать нам фотографии со своими друзьями из училища. Трепетно достал из пакета черно-белые снимки, а также в отдельной папке лежали и современные фото не только с сослуживцами, но и с юными суворовцами.
— И вот сейчас, когда нас приглашают на всякого рода мероприятия, мы рассказываем, как мы себя чувствовали, — отметил он, указывая на снимок.
Очень трепетно Дмитрий Михайлович отозвался о своем друге еще с училища.
— До сих пор мы переписываемся и встречаемся с другом Анатолием Сусловым. Он старше меня где-то на полгода. В основном видимся, конечно, на мероприятиях в Московском доме ветеранов и на других проектах, которые организует Комитет общественных связей, — уточнил Дмитрий Епифанов.
Послание в будущее.
Мы попросили Дмитрия Епифанова дать наставление современным детям и потомкам, которые, может быть, прочтут этот текст или спустя годы посмотрят видеоролик, который сделала второклассница Александра Климова.
Судьба человека: какие тайны хранят фронтовые открытки и письма.
— Дорогие ребята, я, проживший уже немало лет, участник великих событий, происходивших у меня на глазах с нашей страной, могу сказать, что мои товарищи, родные и близкие все были патриотами своей страны, все понимали, что будущее зависит и от них лично, от каждого. Как раньше говорили: прежде думай о Родине, а потом о себе. Вот это выражение должно на все времена стать девизом нашей жизни, — поделился своим советом с нами Дмитрий Михайлович.
Он с высоты своих лет дал такой же совет и девочке Саше.
После беседы мы хотели проводить Дмитрия Михайловича к дому, но тут наша юная корреспондентка остановилась на спортивной площадке, а ветеран с удовольствием ее поддержал и даже показал нам, что в своем возрасте может подтянуться несколько раз! Мы все были очень впечатлены его физической формой, ведь он даже смог помочь Саше научиться подтягиваться, а для этого он взял ее на руки.
На такой веселой и спортивной ноте мы завершили беседу и встречу с Дмитрием Михайловичем Епифановым.
ДОСЬЕ.
Дмитрий Михайлович Епифанов родился 20 апреля 1933 года в Калинине (Тверь). Окончил Горьковское суворовское военное училище и Ленинградское пехотное училище имени Кирова. Служил в Карелии и на Дальнем Востоке, на острове Итуруп (Курилы). Отучился на офицерских курсах в Ленинградском высшем артиллерийском инженерном училище, по окончании которого получил направление в отдел военной приемки Московского института теплотехники.
Семь лет прослужил в научно-техническом комитете Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны СССР, еще восемь — в 10-м главном управлении Генерального штаба. В 1987 году вышел в отставку в звании полковника.
Со своей будущей женой Ириной Михайловной познакомился в начале 1960-х годов во время стажировки в Ижевске. У пары родились сын Вадим и дочки Валерия и Анна. Живет в Москве, в районе Свиблово.
КСТАТИ.
Суворовские военные училища были созданы во время Великой Отечественной войны по постановлению Совнаркома СССР «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» от 21 августа 1943 года. В 1943-м было 11 учебных заведений в Астрахани, Воронеже, Ельце, Калинине (ныне Тверь), Курске, Кутаиси, Майкопе, Новочеркасске, Ставрополе, Ташкенте и Чугуеве. В 1944-м открылось шесть училищ в Горьком (Нижний Новгород), Казани, Куйбышеве (Самара), Саратове, Тамбове, Туле.