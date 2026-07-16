Специалист Джакония: Морская вода и песок могут вывести смартфон из строя

Песок и содержащаяся в морской воде соль могут вывести смартфон из строя даже при наличии влагозащиты. Об этом предупредил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.
— После высыхания соль остается на корпусе, сетках динамиков, микрофонов и рядом с разъемами. Из-за этого проблемы могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или дней. Например, начнет хрипеть динамик, ухудшится зарядка или смартфон будет снова и снова предупреждать о влаге в разъеме, — пояснил специалист.
По словам эксперта, для телефона также опасен песок, поскольку он может оставить микроцарапины на устройстве. Джакония рекомендовал после посещения пляжа снять чехол, аккуратно стряхнуть песчинки и только после этого протереть корпус мягкой слегка влажной микрофиброй, пишет Lenta.ru.
В России за последние годы выросли продажи кнопочных телефонов. Эксперты связывают это с «цифровой усталостью» — чувством перегруженности из-за бесконечного потока информации и пролистывания лент социальных сетей. Чтобы избавиться от этого ощущения, люди выбирают устройства с минимальным набором функций. Стоит ли отказываться от современного смартфона в пользу старых «звонилок», чтобы покончить с усталостью от информационного шума, разбиралась «Вечерняя Москва».