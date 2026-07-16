Специалист Джакония: Морская вода и песок могут вывести смартфон из строя

— После высыхания соль остается на корпусе, сетках динамиков, микрофонов и рядом с разъемами. Из-за этого проблемы могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или дней. Например, начнет хрипеть динамик, ухудшится зарядка или смартфон будет снова и снова предупреждать о влаге в разъеме, — пояснил специалист.