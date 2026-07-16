Филолог Аржаана Сюрюн: Потребность учить языки малых народов возникает осознанно

— Да, и нередко. Интерес проявляют полиглоты, которые изучают миноритарные (языки национальных меньшинств. — «ВМ») языки для своего развития. Также лингвисты, которые анализируют и описывают языки, в том числе находящиеся на грани исчезновения, и местные жители, любящие свою малую родину, искренне уважают культуру, обычаи. На Камчатке есть популяризатор ительменского языка Виктор Рыжков, который сам выучил язык, а теперь преподает его.