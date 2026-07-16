Филолог Аржаана Сюрюн: Потребность учить языки малых народов возникает осознанно

17 июля отмечается День этнографа — праздник исследователей, изучающих культуру, быт и традиции народов мира. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с руководителем Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН Аржааной Сюрюн о росте популярности литературы на национальных языках в современном обществе.
В нашей стране существует 155 языков, но 15 из них почти полностью исчезли или «заснули» — по данным Российской академии наук, на них говорят только представители старшего поколения. Но маркетплейсы фиксируют рост продаж литературы на малых языках. С филологом Аржааной Сюрюн мы обсудили, почему это происходит и в каких регионах России сложилась наиболее критическая ситуация с коренными наречиями.
— Аржаана Александровна, почему произошел всплеск интереса к литературе на языках малых народов?
— Я думаю, он обусловлен осознанной потребностью сохранить и передать культурное и лингвистическое наследие будущим поколениям, поиском идентичности и интереса к своим корням, а также удобством создания и распространения таких книг. Авторы стремятся зафиксировать и передать свои знания. Покупателям больше не нужно искать произведения в локальных магазинах, книги на этнических языках России стали доступны читателям по всей стране.
— Русские люди учат такие языки?
— Да, и нередко. Интерес проявляют полиглоты, которые изучают миноритарные (языки национальных меньшинств. — «ВМ») языки для своего развития. Также лингвисты, которые анализируют и описывают языки, в том числе находящиеся на грани исчезновения, и местные жители, любящие свою малую родину, искренне уважают культуру, обычаи. На Камчатке есть популяризатор ительменского языка Виктор Рыжков, который сам выучил язык, а теперь преподает его.
В нашем Научном центре по сохранению, возрождению и документации языков России работает научный сотрудник Василий Харитонов, который владеет мансийским и нанайским языками, учит ульчский, орочский и уильтинский. Он переехал из Москвы на Дальний Восток и преподает нанайский язык в средней школе села Дада Хабаровского края.
— Какие языки сегодня на грани исчезновения?
— Институтом языкознания РАН составлен список языков России с указанием статусов жизнеспособности и мер для их сохранения, поддержки и развития. Наиболее критическая ситуация сложилась с языками коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Научным центром по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН подготовлена Федеральная программа по сохранению и развитию языков России.
В первую очередь необходимо передавать эти языки детям, использовать в повседневной жизни и расширять сферу их использования. Во многом процесс сохранения и восстановления языка зависит от самих носителей. Без сомнения, необходима и поддержка государства. Школьное образование также играет важную роль.
Лингвисты и языковые энтузиасты могут зафиксировать язык в его нынешнем состоянии: записать аудио или видеоматериалы, выучить эти языки, но без использования языка представителями сообщества, особенно младшими поколениями, язык обречен. Однако есть языки, которыми владеют лишь единицы, и для их сохранения и поддержки не ведется системной работы.
— В чем приоритетные задачи Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России?
— Центр создан в 2021 году как структурное подразделение Института языкознания с целью разработки Федеральной программы по сохранению и развитию языков России и подготовки методических документов и рекомендаций.
За вклад в русский язык.
Приоритетные направления — разработка принципов сохранения и документации языков, научных подходов к их развитию и ревитализации, а также восстановлению межпоколенческой передачи. Мы проводим консультации инициативных групп, а также ведем просветительскую деятельность. С 2022 года проводим Весенние школы по сохранению, развитию и документации языков на определенную тему. Научный центр развивает онлайн-платформу «Ревитализация и документация языков России» для лингвистов, активистов, преподавателей и носителей.
— Какие инструменты помогают популяризировать язык?
— Издание книг, журналов, комиксов, создание настольных коммуникативных игр, проведение языковых фестивалей, просветительских лекций и олимпиад. Сегодня также применяются различные интерактивные цифровые приложения. С развитием ИИ создаются мультфильмы и различные видеоотрывки на языках. Обмен текстовыми или голосовыми сообщениями в мессенджерах также играет важную роль. Аутентичные подкасты или короткие видео на различных платформах позволяют погрузиться в разговорную речь. Разрабатываются также электронные тренажеры, аудиоразговорники и чат-боты.
— Кого называют «новыми носителями»?
— Это те люди, кто выучил этнический язык во взрослом возрасте. Они могут быть как представителями этнического сообщества, которые не усвоили язык от родителей или родственников, так и внешними энтузиастами. Потребность изучать язык у таких людей возникает осознанно как способ вернуть связь с корнями, защитить языковое наследие и сохранить уникальную идентичность.
— Есть ли проекты, приуроченные к Году единства народов России?
— Ко Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации Научный центр провел научно-просветительское мероприятие «На языках России». На мероприятии прозвучала речь носителей науканского, нанайского, хамниганского, тоджинского тувинского, митаги-джалганского, ительменского языков из экспедиционных и архивных записей с комментариями сотрудников Института языкознания РАН. Также режиссеры, снимающие документальные и художественные фильмы на языках Бурятии, Дагестана и Чукотки, показали некоторые фрагменты своих произведений.
ДОСЬЕ.
Аржаана Сюрюн — лингвист, кандидат филологических наук. Специалист по тувинскому и тофаларскому языкам. С 2021 года — руководитель Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН. Возглавляла 12 научных экспедиций в места проживания носителей тувинского, тофаларского и башкирского языков.