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«Барселона» впервые подписала контракт с казахстанским футболистом, ему 14 лет

Казахстанский нападающий Карим Мендиканов подписал контракт с «Барселоной», став первым футболистом из своей страны в системе каталонского гранда. Соглашение 14-летний игрок анонсировал в собственных соцсетях.

Форвард присоединится к академии клуба в сезоне-2026/27. Он опубликовал кадры с церемонии подписания в офисе «Барселоны» и признался, что счастлив заключить сделку с командой, за которую мечтал выступать всю жизнь.

До переезда в столицу Каталонии Мендиканов защищал цвета юношеских составов испанских клубов «Серданьола» и «Сан-Кугат». В апреле этого года его также вызвали в сборную Казахстана среди игроков до 16 лет.

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