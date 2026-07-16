«Барселона» впервые подписала контракт с казахстанским футболистом, ему 14 лет

Форвард присоединится к академии клуба в сезоне-2026/27. Он опубликовал кадры с церемонии подписания в офисе «Барселоны» и признался, что счастлив заключить сделку с командой, за которую мечтал выступать всю жизнь.
До переезда в столицу Каталонии Мендиканов защищал цвета юношеских составов испанских клубов «Серданьола» и «Сан-Кугат». В апреле этого года его также вызвали в сборную Казахстана среди игроков до 16 лет.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.