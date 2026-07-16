Не смогла жить без единственного любимого мужчины: Элеонору Николаеву похоронили рядом с Юрием Николаевым

Вдова известного телеведущего Юрия Николаева, Элеонора Николаева, скончалась через восемь месяцев после его смерти. Юрий Николаев, народный артист России, ушёл из жизни в ноябре прошлого года в возрасте 77 лет. Его супруга Элеонора умерла 12 июля 2026 года в возрасте 75 лет.
В жизни Николаевы были неразлучны, поэтому и похоронили их рядом — на Троекуровском кладбище, по-соседству. Все заботы о погребении супруги известного ведущего взяли на себя их племянники, сообщает сайт kp.ru.
Элеонора всю жизнь заботилась о Юрии, убедила его пройти медицинское обследование, после которого у него обнаружили рак. Она поддерживала его во всех начинаниях, и Юрий был ей верен. Они были женаты с 1975 года и похоронены рядом на Троекуровском кладбище.
Элеонора была известна своей вежливостью. Когда ей кто-то звонил — она всегда перезванивала и говорила: «Вы звонили? Это Элеонора и Юрий Николаевы». В 90-е годы Юрий создал вокальный конкурс «Утренняя звезда», где Элеонора помогала с финансами. Проект просуществовал 12 лет.
Ранее KP.RU сообщил, что семья Элеоноры Николаевой, и особенно племянники, окружили её заботой после смерти мужа.