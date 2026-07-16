Не смогла жить без единственного любимого мужчины: Элеонору Николаеву похоронили рядом с Юрием Николаевым

Элеонора всю жизнь заботилась о Юрии, убедила его пройти медицинское обследование, после которого у него обнаружили рак. Она поддерживала его во всех начинаниях, и Юрий был ей верен. Они были женаты с 1975 года и похоронены рядом на Троекуровском кладбище.