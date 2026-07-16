МИД Ирана призвал соседние страны запретить США атаковать со своих территорий

В своем заявлении Иран призвал соседние государства немедленно воспрепятствовать использованию своей территории для предотвращения продолжения эскалации в регионе.
Кроме того, в сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Иран не питает неприязни или вражды к своим соседям.
Также МИД Исламской республики выразил уверенность, что единственный путь к миру в регионе — это сотрудничество между странами региона и взаимопонимание без военного присутствия и без вмешательства США.
Ранее сайт KP.RU писал, что конфликт с Ираном привел президента США Дональда Трампа в тупик относительно перспектив разрешения ситуации на Ближнем Востоке.
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