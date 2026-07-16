Псковские пейзажи вместо хромакея: как снимали самую честную экранизацию «Капитанской дочки»

— Для меня главным вызовом в роли Петра Гринева было прежде всего не повторяться и не делать того, что я уже показывал в театре. Было важно найти что-то новое, потому что и партнеры другие, и история шире, и сюжет развивается немного по-другому, и это — кино. В финале, надеюсь, получилось достоверно передать судьбу человека. И хочу еще раз повторить: прежде всего судьбу человека, а не литературного героя, которого все знают! Съемки драмы проходили в нескольких регионах России, включая Псковскую и Ленинградскую области. По словам создателей проекта, они сделали все, чтобы максимально точно воссоздать атмосферу того времени.