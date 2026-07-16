Трамп обратится к нации на тему вмешательства в выборы США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделает большое обращение к нации. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время регулярного брифинга для представителей СМИ.
По ее словам, выступление готовится на 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск 17 июля). Темой обращения станет предполагаемое вмешательство в американские выборы.
«Президент Трамп выступит с большим обращением к согражданам, посвященным защите неприкосновенности наших выборов, и мы призываем всех американцев посмотреть его», — заявила Ливитт.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на иностранные СМИ уже сообщал, что Трамп готовит обращение к гражданам. Тогда утверждалось, что речь президента будет посвящена самым разным темам, включая ситуацию вокруг Ирана.