В Пермском крае подтопило более 40 приусадебных участков и жилой дом

Он уточнил, что подтопленными оказались 19 участков в Кировском и Индустриальном районах Перми, 11 — в поселке Кукуштан (примерно в 40 километрах от краевого центра), шесть — в поселке Мулянка, и один жилой дом в деревне Мартыново, а также еще ряд объектов в Кунгурском и Пермском округах.