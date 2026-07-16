Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае подтопило более 40 приусадебных участков и жилой дом

МЧС: в Пермском крае подтопило более 40 приусадебных участков и жилой дом.

ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. Более 40 приусадебных участков и один жилой дом оказались подтоплены после продолжительных ливней в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом МЧС.

Почти непрекращающиеся дожди разной интенсивности в Перми идут последние четыре дня. В четверг пермский мэр Эдуард Соснин рассказал, что в городе за сутки во время мощного ливня выпало более 70 миллиметров осадков, что составляет месячную норму.

«По оперативным данным, в регионе подтоплено 44 приусадебных участка и один жилой дом. Ситуация под контролем. Отрезанных населенных пунктов нет, транспортное сообщение не нарушено», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подтопленными оказались 19 участков в Кировском и Индустриальном районах Перми, 11 — в поселке Кукуштан (примерно в 40 километрах от краевого центра), шесть — в поселке Мулянка, и один жилой дом в деревне Мартыново, а также еще ряд объектов в Кунгурском и Пермском округах.

МЧС проводит постоянный мониторинг паводковой обстановки. Власти подготовили для населения пункты временного размещения.

Центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета сообщает, что сильные дожди ожидаются в крае и в пятницу, речь о северо-восточных районах, куда зона осадков смещается из Свердловской области. В выходные дожди и ливни вероятны в южной и восточной частях региона, в том числе в Перми.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше