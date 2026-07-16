Глава КХЛ объявил о проведении Кубка Первых к 80-летию российского хоккея

«Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России. Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком Лиги для болельщиков к юбилею российского хоккея — надеемся, что это новшество добавит дополнительного интереса регулярному чемпионату», — сказал он.