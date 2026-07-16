Эксперты связали продажу RuStore с санкционными рисками для VK

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что VK (MOEX: VKCO) мог продать RuStore и одновременно ускорить переход на домен .ru, чтобы снизить санкционные риски для группы. На фоне этих решений стало известно, что приложения VK и мессенджера Max вслед за удалением из App Store исчезли и из Google Play.