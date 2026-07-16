Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове прокуратура помогла матери девятерых детей вернуть 900 тысяч рублей

Чиновники незаконно лишили положенных пособий мать девятерых детей в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Региональная прокуратура помогла матери девятерых детей из Ростова вернуть социальные выплаты. Об этом рассказали в социальных сетях надзорного ведомства.

— С февраля текущего года выплаты необоснованно были прекращены, что послужило основанием для обращения прокурора в суд с иском в защиту прав женщины, — пояснили специалисты.

Сотрудники ведомства добились возобновления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием несовершеннолетних. В результате прокурорского вмешательства многодетной ростовчанке сделали перерасчет на сумму почти 900 тысяч рублей.

Напомним, ранее прокуратура Ростовской области запустила горячую линию по вопросам здравоохранения. Местные жители могут ежедневно сообщать правоохранителям о нарушениях при выдаче льготных лекарств.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.