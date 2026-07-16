Россия решила перезагрузить так и не заработавшую промзону в Египте

Осенью 2025 года Оверчук отмечал, что одной из отраслей, которая будет представлена в промзоне, станет автопроизводство. Тогда же АвтоВАЗ заявил, что сохраняет интерес к рынку Египта и соседних стран, а также изучает возможности производства. Lada начали поставлять в Египет еще в 1988 году. В 2001 году там началась сборка отечественных автомобилей со сваркой и окраской, которая продолжалась с перерывом в 2014—2018 годах до 2022 года, когда производство было остановлено из-за санкций против России и проблем с комплектующими. До остановки в Египте производились седаны Lada Granta с механической и автоматической коробкой передач. Они оснащались 1,6-литровыми силовыми агрегатами мощностью 90 и 98 л.с.