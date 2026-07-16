Россия решила перезагрузить так и не заработавшую промзону в Египте

Фонд «Кристалл роста» стал институтом комплексного развития Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте, сообщил Минпромторг по итогам рабочего совещания заместителя министра промышленности и торговли Романа Чекушова с председателем правления Экономической зоны Суэцкого канала Валидом Гамаль Эд-Дином.
Как сообщили в министерстве, фонд будет выступать как «единое окно» для инвесторов, девелоперов и резидентов РПЗ. По словам Чекушова, определение института комплексного развития позволит перейти к практической реализации проекта.
Российская промышленная зона создается в Экономической зоне Суэцкого канала, в районе порта Айн-Сохна. Ее целью названы увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом, развитие поставок на рынки третьих стран, формирование новых кооперационных цепочек и создание рабочих мест.
Фонд «Кристалл роста» — инвестиционный фонд и институт развития, специализирующийся на разработке и реализации стратегических проектов, направленных на рост капитализации российской экономики, технологический суверенитет и создание новой инфраструктуры развития. Президент фонда — бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
В фонде «Кристалл роста» рассчитывают, что первые резиденты промзоны будут определены в 2026 году, тогда же планируется начать инженерные изыскания на площадке. Активная фаза строительства инфраструктуры придется на 2027−2028 годы, сообщили РБК в фонде. В первую очередь речь идет о компаниях, ориентированных на экспорт с высоким технологическим потенциалом, работающих в машиностроении, химической промышленности, металлургии, производстве электрооборудования, фармацевтике, нефтехимии, а также в транспортной и логистической сферах. Работа будет строиться не по заявочному принципу, а через «проактивное формирование приоритетных индустриальных цепочек совместно с Минпромторгом», пояснил представитель фонда.
Помимо действующих преференций Экономической зоны Суэцкого канала, резидентам предполагается предоставлять готовую производственную инфраструктуру под ключ. В частности, резидентам планируется обеспечить проектирование и строительство производственных объектов, подключение к инженерной, энергетической и цифровой инфраструктуре, административное сопровождение по принципу «единого окна», а также поддержку при прохождении разрешительных, таможенных и регуляторных процедур, логистическое и экспортное сопровождение, доступ к инструментам государственной поддержки, экспортного финансирования и страхования.
Резидентам также будут доступны гибкие финансовые модели предоставления инфраструктуры, включая лизинг, подписку на инфраструктуру и поэтапная оплата. Механизм реализации этих мер формируется совместно с Минпромторгом и ВЭБ.РФ. Источники финансирования производственной инфраструктуры уже определены, добавили в фонде.
Что известно о проекте ОЭЗ в Египте.
Проект российской промышленной зоны в Египте обсуждается около десяти лет. В 2016 году Россия и Египет подписали меморандум о его создании, а в 2018 году — межправительственное соглашение о создании РПЗ в Экономической зоне Суэцкого канала. В 2023 году Минпромторг сообщил, что до 2026 года на создание и развитие проекта планируется направить 9,5 млрд руб. из федерального бюджета.
Сейчас РПЗ — это участок площадью 50 га в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала с прямым выходом к порту Айн-Сохна. В мае 2025 года российская компания-девелопер проекта и администрация экономической зоны подписали договор долгосрочного права пользования участком, закрепивший коммерческие условия его эксплуатации, включая трехлетний льготный период аренды земельных участков. На 2026−2029 годы запланированы разработка проектной документации и строительно-монтажные работы, а запуск промышленной зоны ожидался после 2030 года. Вице-премьер Алексей Оверчук в прошлом году отметил, что проект может заработать раньше этого срока.
Ранее сообщалось, что произведенная в промышленной зоне продукция при условии локализации свыше 30% сможет получить статус Made in Egypt, что освобождает от уплаты таможенных пошлин при ее экспорте в страны, входящие в торговые соглашения с Египтом, — это страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и другие.
Резиденты РПЗ также могут получить ряд преференций, включая освобождение от уплаты пошлин на ввоз оборудования и материалов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта, налога на имущество, на добавленную стоимость при закупке сырья и комплектующих, возврат по налогу на прибыль в течение семи лет в размере 50% от инвестиций в проект. Иностранные резиденты могут неограниченно импортировать производственные ресурсы и готовую продукцию от материнской компании-нерезидента.
Кто говорил об интересе к ОЭЗ.
Осенью 2025 года Оверчук отмечал, что одной из отраслей, которая будет представлена в промзоне, станет автопроизводство. Тогда же АвтоВАЗ заявил, что сохраняет интерес к рынку Египта и соседних стран, а также изучает возможности производства. Lada начали поставлять в Египет еще в 1988 году. В 2001 году там началась сборка отечественных автомобилей со сваркой и окраской, которая продолжалась с перерывом в 2014—2018 годах до 2022 года, когда производство было остановлено из-за санкций против России и проблем с комплектующими. До остановки в Египте производились седаны Lada Granta с механической и автоматической коробкой передач. Они оснащались 1,6-литровыми силовыми агрегатами мощностью 90 и 98 л.с.
В АвтоВАЗе отказались комментировать планы компании. РБК направил запрос в Минпромторг.
В декабре 2025-го министерство сообщило, что десять предприятий химической и пищевой отраслей промышленности подтвердили намерение стать резидентами РПЗ в Египте.