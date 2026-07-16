Хуснуллин: Трассу М‑3 «Украина» расширят до шести полос в 2026 году

В текущем году также планируется увеличить число полос на участке дороги, ведущей в Белоруссию. Работы пройдут с привлечением внебюджетных средств, добавил Хуснуллин.
«У нас два исторических направления: трассу М‑3 “Украина” расширяем до шести полос, а дорогу до Беларуси — тоже», — подчеркнул зампред правительства.
Кроме того, в Московской области откроют Южно-Лыткаринскую дорогу с участием внебюджетного финансирования. По словам Хуснуллина, все работы по ремонту и строительству проходят в плановом режиме, сомнений в реализации проектов нет.
Масштабное расширение трассы должно ускорить движение грузового и пассажирского транспорта, повысить безопасность и улучшить логистику на направлении Москва-Белоруссия. Работы станут частью комплексной программы модернизации федеральных дорог, которая продолжается в нескольких регионах России.
Ранее Life.ru писал, что в декабре планируют открыть трассу М-12 «Восток». Глава государства поинтересовался сроками завершения работ на новом участке магистрали. Хуснуллин заявил, что строительство идёт по графику.
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