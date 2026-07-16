«Урицкий молокозавод» потерял регистрацию из-за нарушений баланса жира в ряженке

Всего за первое полугодие 2026 года управление выявило 896 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Большая часть нарушений (826) пришлась на Орловскую область, 70 — на Курскую. В числе типичных нарушений — несвоевременное гашение транспортных эВСД, оформление возвратных эВСД без фактического перемещения продукции, оформление транспортных документов на продукцию с аннулированными производственными сертификатами, а также несоответствие жирового баланса.