Старше динозавров: ученые нашли в Китае образец янтаря возрастом 385 миллионов лет

Международная группа палеонтологов под руководством профессора Ван Бо из Нанкинского института геологии и палеонтологии нашла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая древнейшие образцы янтаря на планете, пишет Science Advances.
Раскопки проходили в окрестностях поселка Хобоксар, недалеко от границы с Казахстаном. Возраст найденной окаменелой смолы составляет около 385 миллионов лет, что относится к концу девонского периода. Эта находка на 65 миллионов лет старше всех ранее известных науке образцов янтаря. Более того, этот янтарь примерно на 150 миллионов лет старше первых динозавров.
По химическому составу древний янтарь напоминает смолу современных хвойных деревьев. Ученые отмечают, что это открытие подтверждает гипотезу о том, что первые сосудистые растения научились вырабатывать защитную смолу для заживления повреждений задолго до того, как стали доминировать в растительном мире Земли в каменноугольном периоде, передает Science Advances.
Два уникальных алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата добыли в октябре 2025 года на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба. Эти кристаллы стали третьим и четвертым особо крупными алмазами, найденными в прошлом году.