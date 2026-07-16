Старше динозавров: ученые нашли в Китае образец янтаря возрастом 385 миллионов лет

Раскопки проходили в окрестностях поселка Хобоксар, недалеко от границы с Казахстаном. Возраст найденной окаменелой смолы составляет около 385 миллионов лет, что относится к концу девонского периода. Эта находка на 65 миллионов лет старше всех ранее известных науке образцов янтаря. Более того, этот янтарь примерно на 150 миллионов лет старше первых динозавров.