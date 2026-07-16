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Лукашенко обратился к иностранцам, приехавшим в Беларусь по безвизу

Лукашенко высказался о присутствии в Беларуси поляков, украинцев и других иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к иностранцам, приехавшим в Беларусь по безвизу, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, белорусский лидер 16 июля на торжественном открытии XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» обратился к зрителям, артистам и организаторам фестиваля, сказав, что без всех их не было бы самого праздника. При этом Лукашенко обратился к иностранцам, приехавшим в Беларусь.

— Сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, и украинцы, представители десятков других стран, приехавшие по безвизу. Ваше присутствие здесь — это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий и нестабильный и абсолютно непонятной в своем развитии, — подчеркнул белорусский президент.

Также Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси много сделали и будут делать, чтобы «Славянский базар» оставался основой искренней и крепкой дружбы стран и народов.

— Это так надо сегодня, — констатировал глава государства.

А здесь витебские отели рассказали, в каких номерах живут звезды «Славянского базара»: у Ларисы Долиной — трехкомнатный с кабинетом, у Олега Газманова — со спа, а у Ани Лорак — с шикарным видом.

Еще мы рассказали, как в Беларуси две пары молодоженов нашли друг друга спустя 10 лет после встречи на мосту: «Жених был в шляпе, а с невестой успели взяться за руки».

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