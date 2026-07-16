Лукашенко обратился к иностранцам, приехавшим в Беларусь по безвизу

— Сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, и украинцы, представители десятков других стран, приехавшие по безвизу. Ваше присутствие здесь — это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий и нестабильный и абсолютно непонятной в своем развитии, — подчеркнул белорусский президент.