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Украинцу грозит пожизненное лишение свободы за серию диверсий в Польше

В Польше 18-летнему гражданину Украины грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения за серию диверсий и саботаж. Об этом сообщило польское издание RMF24.

В Польше 18-летнему гражданину Украины грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения за серию диверсий и саботаж. Об этом сообщило польское издание RMF24.

— Обвинительное заключение уже передано в районный суд Вроцлава, — сказано в публикации.

По информации журналистов, подозреваемый совершил 47 эпизодов преступной деятельности, включая подготовку ударов беспилотниками, осквернение памятников символикой Украинской повстанческой армии* и участие в организованной диверсионно-саботажной группе, которая действовала по поручению иностранной разведки, пишет издание.

Ранее колумбийского туриста в польском Освенциме оштрафовали за демонстрацию жеста, напоминающего нацистское приветствие, на территории государственного музея Аушвиц-Биркенау. Он признал свою вину и добровольно выплатил штраф в размере двух тысяч злотых (около 500 долларов).

12 июля в Варшаве прошел «Волынский марш», участники которого выступили с требованиями прекратить поддержку Украины. Акция была организована «Конфедерацией польской короны». В ней приняли участие около 300 человек.

*Запрещенная в России террористическая организация.