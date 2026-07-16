Украинцу грозит пожизненное лишение свободы за серию диверсий в Польше

Ранее колумбийского туриста в польском Освенциме оштрафовали за демонстрацию жеста, напоминающего нацистское приветствие, на территории государственного музея Аушвиц-Биркенау. Он признал свою вину и добровольно выплатил штраф в размере двух тысяч злотых (около 500 долларов).