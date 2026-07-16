Иноагент Спирин* торгует страницами паспорта по 50 долларов за штуку

Лидер рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин* (признан в России иностранным агентом) заявил о запуске необычного аукциона. Предметом торгов стал его собственный российский паспорт, страницы которого музыкант выставил на продажу по отдельности. Об этом артист сообщил в социальной сети.
Стоимость одной страницы документа определена в 50 долларов США, что эквивалентно примерно 3,8 тысячи рублей. Покупателю обещают пересылку приобретенного листа почтовым отправлением, при желании исполнитель готов поставить на нем автограф. Саму инициативу рокер охарактеризовал как «символичное прощание» с Россией.
Вырученные от продажи средства, по словам Спирина*, будут направлены на поддержку Украины. Причиной для такого шага послужило получение артистом паспорта гражданина Аргентины. При этом, как пояснил музыкант, юридически выйти из российского гражданства он не может — этому препятствует наличие уголовного преследования и не урегулированные долговые обязательства.
В отношении Спирина* в феврале текущего года было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для лиц, внесенных в реестр иностранных агентов. Инициатива прокуратуры о привлечении музыканта к уголовной ответственности последовала еще в конце 2025 года. На протяжении предыдущего года артист дважды привлекался к административной ответственности по той же статье.
Статус иностранного агента был присвоен Дмитрию Спирину* решением Минюста в июне 2024 года. В официальном ведомственном заключении указывалось, что основанием стало распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России и российских Вооруженных сил. Позднее музыкант предпринимал попытки оспорить это решение в судебном порядке, однако они не увенчались успехом.
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* Признан в России иностранным агентом.