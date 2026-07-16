Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иноагент Спирин* торгует страницами паспорта по 50 долларов за штуку

Лидер рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин* (признан в России иностранным агентом) заявил о запуске необычного аукциона.

Лидер рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин* (признан в России иностранным агентом) заявил о запуске необычного аукциона. Предметом торгов стал его собственный российский паспорт, страницы которого музыкант выставил на продажу по отдельности. Об этом артист сообщил в социальной сети.

Стоимость одной страницы документа определена в 50 долларов США, что эквивалентно примерно 3,8 тысячи рублей. Покупателю обещают пересылку приобретенного листа почтовым отправлением, при желании исполнитель готов поставить на нем автограф. Саму инициативу рокер охарактеризовал как «символичное прощание» с Россией.

Вырученные от продажи средства, по словам Спирина*, будут направлены на поддержку Украины. Причиной для такого шага послужило получение артистом паспорта гражданина Аргентины. При этом, как пояснил музыкант, юридически выйти из российского гражданства он не может — этому препятствует наличие уголовного преследования и не урегулированные долговые обязательства.

В отношении Спирина* в феврале текущего года было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для лиц, внесенных в реестр иностранных агентов. Инициатива прокуратуры о привлечении музыканта к уголовной ответственности последовала еще в конце 2025 года. На протяжении предыдущего года артист дважды привлекался к административной ответственности по той же статье.

Статус иностранного агента был присвоен Дмитрию Спирину* решением Минюста в июне 2024 года. В официальном ведомственном заключении указывалось, что основанием стало распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России и российских Вооруженных сил. Позднее музыкант предпринимал попытки оспорить это решение в судебном порядке, однако они не увенчались успехом.

Читайте также: Вдова оператора БПЛА ВСУ заявила об убийстве сослуживцами.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

* Признан в России иностранным агентом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше