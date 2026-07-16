Иноагент Спирин* торгует страницами паспорта по 50 долларов за штуку

В отношении Спирина* в феврале текущего года было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для лиц, внесенных в реестр иностранных агентов. Инициатива прокуратуры о привлечении музыканта к уголовной ответственности последовала еще в конце 2025 года. На протяжении предыдущего года артист дважды привлекался к административной ответственности по той же статье.