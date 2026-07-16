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Главные новости к вечеру 16 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 16 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Захарова отреагировала на удаление Google Play приложений «Макс» и VK

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отнесла удаление приложений «Макс» и VK из Google Play к проявлению классической западной цензуры. Приложения пропали из магазина 16 июля. В пресс-релизе VK отмечается, что сервисы остаются доступными для скачивания через альтернативные магазины приложений.

Верховная рада назначила новое правительство Украины

Источник: AP 2024

Новый глава украинского правительства Сергей Корецкий направил в Верховную Раду пакет предложений по составу кабинета министров. Спустя несколько часов после назначения Корецкого Рада одобрила и предложенный им состав правительства.

Черногория может ввести визы для россиян

Источник: AP 2024

Власти Черногории всерьез рассматривают возможность ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Такую информацию распространило издание DAN, ссылаясь на собственный источник в правительстве. Ожидается, что, если решение будет принято, новые правила начнут действовать уже с 1 октября.

Россия и Украина обменялись телами погибших

Источник: AP 2024

Россия и Украина завершили очередной обмен телами погибших военных. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

Суд в России отклонил апелляцию Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей

Источник: AP 2024

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бельгийского депозитария Euroclear на решение о взыскании 18,2 трлн рублей по иску Центрального банка Российской Федерации.

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