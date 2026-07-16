На обустройство тротуара в районе Аксакова в Калининграде выделили 4 млн рублей

На обустройство тротуара в районе Аксакова в Калининграде выделили четыре миллиона рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит обустроить тротуар на участке улицы Крымской от Флотской до Крымского проезда. Специалисты установят бортовые камни, тактильную плитку, а также восстановят проезжую часть.
Подрядчика определят 28 июля. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 41 тротуар.
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