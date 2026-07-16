Эксперты оценили потенциал партийных списков на выборах в Госдум

В преддверии выборов в Госдуму на рейтинги «Единой России» влияют те же факторы, что и на отношение граждан к власти в целом, а оппозиция не стесняется использовать стратегию «все против ЕР». К такому выводу пришли участники совместного экспертного круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований.