Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты оценили потенциал партийных списков на выборах в Госдум

В преддверии выборов в Госдуму на рейтинги «Единой России» влияют те же факторы, что и на отношение граждан к власти в целом, а оппозиция не стесняется использовать стратегию «все против ЕР». К такому выводу пришли участники совместного экспертного круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований.

В преддверии выборов в Госдуму на рейтинги «Единой России» влияют те же факторы, что и на отношение граждан к власти в целом, а оппозиция не стесняется использовать стратегию «все против ЕР». К такому выводу пришли участники совместного экспертного круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований.

По их мнению, оппозиционерам необходимо решить нишевые электоральные задачи. Конфигурация списка свидетельствует о намерении ЕР повторить результат 2021 года, отметил глава ФоРГО Константин Костин. По его словам, федеральная «пятерка» единороссов охватывает как традиционные, так и нетрадиционные группы поддержки партии.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше