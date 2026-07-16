17 июля в Ростовской области ожидаются дожди

Пожароопасность: в некоторых северо-западных, северо-восточных и южных районах, а также в Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). На отдельных участках северо-запада, северо-востока и Приазовья ожидается высокая пожароопасность (4-й класс).