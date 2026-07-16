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17 июля в Ростовской области ожидаются дожди

При грозе порывы составят 15−18 м/с, а в отдельных районах до — 20−23 м/с.

17 июля, а Ростовской области прогнозируется переменная облачность с местными кратковременными дождями и грозами.

Ветер западного и северо-западного направления, 6−11 м/с. При грозе порывы составят 15−18 м/с, а в отдельных районах до — 20−23 м/с.

Температурный режим: ночью +16… +21°C (в северных районах до +12°C); днём +22… +27°C, на юге области до +31°C.

Пожароопасность: в некоторых северо-западных, северо-восточных и южных районах, а также в Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). На отдельных участках северо-запада, северо-востока и Приазовья ожидается высокая пожароопасность (4-й класс).