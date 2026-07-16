Индекс Московской биржи достиг минимума 2022 года

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) вплотную приблизился к уровню 2000 пунктов. Индекс в ходе торговой сессии опускался до 2018,61 пункта, минимума с октября 2022 года. За день фондовый индикатор потерял больше 4%, а с начала марта (максимальной отметки этого года) — более 30%. В лидерах снижения были акции банковского и нефтегазового секторов.