Более 20 туристов отравились в отеле турецкого Бодрума

В отеле района Ортакент в турецком Бодруме 25 постояльцев обратились за медицинской помощью из-за симптомов пищевого отравления. Об этом 15 июля сообщил телеканал Bodrum KentTV.
Часть туристов прибыла в медицинские учреждения самостоятельно, остальных доставила администрация гостиницы. Пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту и боли в животе. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
По предположениям гостей, причиной недомогания могли стать блюда из курицы, поданные в ресторане отеля. Сейчас руководство гостиницы совместно с местными надзорными органами проводит проверку обстоятельств инцидента. Отмечается, что среди пострадавших могут быть иностранные граждане.
20 июня стало известно, что в пятизвездочном отеле в турецкой Анталье во время обработки бассейна произошел сильный выброс хлора, в результате чего якобы отравились 25 человек, включая пятерых россиян. Им оказали первую помощь на месте, после чего доставили в государственную больницу Манавгата и в несколько районных частных клиник.