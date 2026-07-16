Поперечный* признался, что не вернется в РФ, несмотря на тоску по дому

Стендап-комик Данила Поперечный * (внесён Минюстом в реестр иностранных агентов) высказался о своем решении покинуть Россию. В видео, опубликованном на его YouTube-канале, артист пояснил, что эмиграция была вызвана не идейными соображениями, а практическими препятствиями для продолжения профессиональной деятельности.
Поперечный* подверг критике распространенную среди некоторых эмигрантов позицию, когда отъезд объясняют несогласием с действиями властей. По его мнению, подобный подход нежизнеспособен, поскольку в современном мире любое правительство может принимать решения, которые не устраивают отдельных граждан, и бесконечно менять страну из-за этого невозможно.
В настоящее время комик обустраивает быт в другой стране, где чувствует себя комфортно и находит пространство для самореализации. При этом он не отрицает, что испытывает ностальгию по России, и считает эти чувства естественными. Однако на вопрос о гипотетическом возвращении при условии восстановления возможности выступать и наличии гарантий безопасности артист ответил отрицательно, отметив, что вряд ли согласился бы на переезд обратно.
Данила Поперечный* вместе с супругой эмигрировал в Соединенные Штаты в январе 2023 года. Спустя несколько месяцев, в июне, комик реализовал свою недвижимость в Санкт-Петербурге, продав квартиру за 35 миллионов рублей.
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* Внесён Минюстом в реестр иностранных агентов.