Поиск Яндекса
Ричмонд
+38°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поперечный* признался, что не вернется в РФ, несмотря на тоску по дому

Стендап-комик Данила Поперечный * (внесён Минюстом в реестр иностранных агентов) высказался о своем решении покинуть Россию.

Стендап-комик Данила Поперечный * (внесён Минюстом в реестр иностранных агентов) высказался о своем решении покинуть Россию. В видео, опубликованном на его YouTube-канале, артист пояснил, что эмиграция была вызвана не идейными соображениями, а практическими препятствиями для продолжения профессиональной деятельности.

Поперечный* подверг критике распространенную среди некоторых эмигрантов позицию, когда отъезд объясняют несогласием с действиями властей. По его мнению, подобный подход нежизнеспособен, поскольку в современном мире любое правительство может принимать решения, которые не устраивают отдельных граждан, и бесконечно менять страну из-за этого невозможно.

В настоящее время комик обустраивает быт в другой стране, где чувствует себя комфортно и находит пространство для самореализации. При этом он не отрицает, что испытывает ностальгию по России, и считает эти чувства естественными. Однако на вопрос о гипотетическом возвращении при условии восстановления возможности выступать и наличии гарантий безопасности артист ответил отрицательно, отметив, что вряд ли согласился бы на переезд обратно.

Данила Поперечный* вместе с супругой эмигрировал в Соединенные Штаты в январе 2023 года. Спустя несколько месяцев, в июне, комик реализовал свою недвижимость в Санкт-Петербурге, продав квартиру за 35 миллионов рублей.

Читайте также: Лидер «Тараканов!» пустил с молотка собственный паспорт РФ ради Украины.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* Внесён Минюстом в реестр иностранных агентов.