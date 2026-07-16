Поперечный* признался, что не вернется в РФ, несмотря на тоску по дому

В настоящее время комик обустраивает быт в другой стране, где чувствует себя комфортно и находит пространство для самореализации. При этом он не отрицает, что испытывает ностальгию по России, и считает эти чувства естественными. Однако на вопрос о гипотетическом возвращении при условии восстановления возможности выступать и наличии гарантий безопасности артист ответил отрицательно, отметив, что вряд ли согласился бы на переезд обратно.