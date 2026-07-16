Дополнительные электрички 20 июля развезут болельщиков «Ротора»

В Волгограде в день футбольного матча «Ротора» назначены дополнительные рейсы электричек для футбольныз болельщиков 20 июля. Об это 16 июля сообщили в пресс-службе ПривЖД.
Электропоезд № 6339 Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправится со станции Краснооктябрьская в 22:03, с нижней платформы остановки Мамаев Курган в 22:10 и прибудет на станцию Шпалопропитка в 23:16.
Электропоезд № 6437/6438 Волгоград-1 — Волжский отправится со станции Волгоград-1 в 22:15, с верхней платформы Мамаев Курган в 22:21 и прибудет на станцию Волжский в 22:59.