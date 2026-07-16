Нидерланды объявили о поддержке отстранения прокурора МУС Карима Хана

Нидерланды планируют поддержать предложение Бюро Ассамблеи членов Римского статута о снятии с должности Карима Хана, прокурора Международного уголовного суда (МУС), на специальной сессии 24 июля в Нью-Йорке. Это намерение Амстердам подтвердил в письме парламенту.
В тексте письма говорится, что правительство не видит оснований для отклонения рекомендации Бюро и намерено следовать ей на специальной сессии. Однако, власти подчеркнули, что будут учитывать новые обстоятельства, которые могут возникнуть до или во время мероприятия. Правительство считает, что позиция большинства участников Римского статута соответствует рекомендации Бюро.
9 июня Бюро Ассамблеи передало дело о дисциплинарном производстве прокурору в надзорный орган и решило созвать сессию для его отстранения. В мае 2025 года Хан ушёл в отпуск на время расследования обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в октябре 2024 года.
Ранее KP.RU сообщил, что Карим Хан, человек, инициировавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, грубо домогался до своей подчинённой и попал в сексуальный скандал.