Нидерланды объявили о поддержке отстранения прокурора МУС Карима Хана

В тексте письма говорится, что правительство не видит оснований для отклонения рекомендации Бюро и намерено следовать ей на специальной сессии. Однако, власти подчеркнули, что будут учитывать новые обстоятельства, которые могут возникнуть до или во время мероприятия. Правительство считает, что позиция большинства участников Римского статута соответствует рекомендации Бюро.