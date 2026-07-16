Солист «Тараканов!» Спирин* постранично продаёт паспорт РФ ради денег для ВСУ

Дмитрий Спирин (Сид) — российский рок-музыкант, вокалист и многолетний лидер панк-группы «Тараканы!». Под его руководством коллектив стал одним из самых известных представителей российской панк-сцены. В 2022 году Спирин объявил о прекращении деятельности группы, а в июне 2024 года Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов.