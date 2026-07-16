У родившихся в Чили россиян начали отзывать гражданство: почему в Латинской Америке взялись за детей

Чили начала отзывать гражданство у россиян, родившихся в этой стране. Уже известно о 62 подобных случаях, сообщает телеграм-канал Baza.
Утверждается, что миграционная служба страны Латинской Америки взялась за тех детей, чьи родители въехали на территорию государства именно с целью получения паспорта ребенком. После родов такие россияне практически сразу же покинули Чили. По данным журналистов, в отношении граждан РФ возбуждено уже как минимум 24 дела.
Расследовать подобные случаи стали после того, как появились специальные агентства, которые за деньги сопровождают беременных иностранок в Чили и помогают им с оформлением документов ради «сильного паспорта». Напомним, что, согласно законам этой страны, родившиеся на ее территории дети автоматически получают гражданство. Но есть нюанс — родители должны проживать в Чили на постоянной основе.
Сайт kp.ru писал, что среди россиян, которые едут рожать в другие страны ради еще одного паспорта, есть и жены госслужащих. Так, например, в декабре 2025 года депутата думы Тольятти, чья супруга похвасталась родами в Чили, вывели из партийных органов.