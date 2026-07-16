У родившихся в Чили россиян начали отзывать гражданство: почему в Латинской Америке взялись за детей

Расследовать подобные случаи стали после того, как появились специальные агентства, которые за деньги сопровождают беременных иностранок в Чили и помогают им с оформлением документов ради «сильного паспорта». Напомним, что, согласно законам этой страны, родившиеся на ее территории дети автоматически получают гражданство. Но есть нюанс — родители должны проживать в Чили на постоянной основе.