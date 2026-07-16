Нижегородец Евгений Бабурин стал игроком казанского БК УНИКС

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с защитником Евгением Бабуриным. Соглашение с 39-летним экс-капитаном «Нижнего Новгорода» рассчитано на один сезон.
Уроженец Нижнего Новгорода и воспитанник местной школы баскетбола большую часть своей карьеры провел в родном городе. Первый период его выступлений за «Нижний» пришелся на 2012−2016 годы — именно там он заявил о себе как о надежном защитнике и лидере команды.
В июне 2016 года Бабурин перешел в краснодарский «Локомотив-Кубань». В составе южан Евгений дошел до финала Еврокубка (2017/18), а также завоевал свой первый трофей в карьере — Кубок России (2017/18).
После успешного отрезка в стане железнодорожников Евгений вернулся в Нижний Новгород, где отыграл еще восемь сезонов подряд (с 2018 по 2026 год). Здесь он во второй раз выиграл Кубок России (2023), был признан «Лучшим по игре в защите» Единой лиги ВТБ (2023), а также трижды становился участником Матча Всех Звезд (2021, 2023, 2025).
Также в коллекции ветерана — пять серебряных медалей национального Кубка (2012, 2019, 2024, 2025, 2026).
В завершившемся чемпионате Бабурин провел за «Нижний» 23 матча, набирая в среднем 8,1 очка за матч.
Помимо «Нижнего» и «Локо», новичок бело-зеленых выступал за «Темп-СУМЗ» (2008−2010) из Ревды и «Спартак-Приморье» (2010−2012).