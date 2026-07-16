Нижегородец Евгений Бабурин стал игроком казанского БК УНИКС

После успешного отрезка в стане железнодорожников Евгений вернулся в Нижний Новгород, где отыграл еще восемь сезонов подряд (с 2018 по 2026 год). Здесь он во второй раз выиграл Кубок России (2023), был признан «Лучшим по игре в защите» Единой лиги ВТБ (2023), а также трижды становился участником Матча Всех Звезд (2021, 2023, 2025).