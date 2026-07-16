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Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского арестовать Федорова за госизмену

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал президента Владимира Зеленского арестовать Михаила Федорова, ранее занимавшего пост министра обороны страны. Он предложил выдвинуть против него обвинения в государственной измене.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал президента Владимира Зеленского арестовать Михаила Федорова, ранее занимавшего пост министра обороны страны. Он предложил выдвинуть против него обвинения в государственной измене.

По словам депутата, публичная критика главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского со стороны Федорова, находящегося на государственной службе в условиях военного времени, выходит за рамки допустимого политического процесса и требует жестких мер реагирования.

— Федоров, будучи и.о. министра обороны в воюющей стране, выходит в публичное пространство и начинает критиковать главкома, это уже не просто политический процесс, — передает слова парламентария Lenta.ru.

По всей Украине проходят митинги после решения Владимира Зеленского отправить в отставку. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД страны Игоря Клименко, однако в Раде сообщили, что тот отказался. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, с чем связаны кадровые перестановки в правительстве Украины и планируется ли массовая мобилизация в стране в ближайшее время.

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Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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