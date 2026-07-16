Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского арестовать Федорова за госизмену

По всей Украине проходят митинги после решения Владимира Зеленского отправить в отставку. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД страны Игоря Клименко, однако в Раде сообщили, что тот отказался. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, с чем связаны кадровые перестановки в правительстве Украины и планируется ли массовая мобилизация в стране в ближайшее время.