Координатор сопротивления Лебедев: Зеленский заинтересован в новом Майдане

— Все подходит к тому, что придется разворачивать против России серьезную эскалацию, а она уже грозит Зеленскому лично. Прилетит ракета, где он будет находиться? Зачем ему это? Он хочет уйти, но не сдавшись, как, скажем, уходил (экс-президент Украины — прим. «ВМ») Петр Порошенко*, — сказал Лебедев.