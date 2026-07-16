Координатор сопротивления Лебедев: Зеленский заинтересован в новом Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский может быть заинтересован в новом Майдане в стране. Об этом в четверг, 16 июля, заявил координатор сил сопротивления Сергей Лебедев.
Он также отметил, что политик хочет уйти с поста президента Украины не «вперед ногами», а живым.
— Все подходит к тому, что придется разворачивать против России серьезную эскалацию, а она уже грозит Зеленскому лично. Прилетит ракета, где он будет находиться? Зачем ему это? Он хочет уйти, но не сдавшись, как, скажем, уходил (экс-президент Украины — прим. «ВМ») Петр Порошенко*, — сказал Лебедев.
По его словам, украинский лидер владеет бизнесом в Соединенных Штатах и недвижимостью в Великобритании, а все его родственники живут за рубежом. В связи с этим координатор сопротивления задался вопросом, зачем Зеленскому «дальше рисковать собой», передает News.ru.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев порассуждал о том, какое будущее ждет Зеленского. Он считает, что любой новый человек, который займет пост Зеленского, будет стремиться дистанцироваться от наследия предшественника. По его мнению, новый руководитель окажется гораздо более уступчивым, чем его предшественник.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.