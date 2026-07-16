Выяснились загадочные подробности о перелётах Сергея Усольцева: он часто бывал у другой женщины

Перед исчезновением семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье её глава, Сергей, посещал морские курорты не только с женой Ириной. Как минимум три раза он летал на Пхукет с совершенно чужой для семьи женщиной и её взрослой дочерью. Так, по крайней мере, утверждает aif.ru.
По данным издания, в 2024 году Сергей и Ирина Усольцевы летали в Таиланд, где останавливались на острове Пхукет. Однако утверждается, будто бы Сергей Усольцев посещал Таиланд не только с женой, но и с 58-летней сотрудницей прокуратуры одного из городов Красноярского края. При этом чиновница путешествовала с 30-летней дочерью.
Усольцев с двумя чужими женщинами отдыхали вместе не только в Таиланде, но и во Вьетнаме в 2016 году. На странице одной из них в социальной сети есть фото из этого отпуска. Кроме того, у нее есть снимок реки Мана, которая протекает неподалёку от места исчезновения семьи Усольцевых. Издание полагает, что связь Усольцева с этими женщинами может пролить свет на исчезновение семьи.
Ранее KP.RU сообщил, что на момент 13 июля спасатели обследовали порядка 200 квадратных километров тайги в поисках следов пропавших Усольцевых.