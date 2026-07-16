Выяснились загадочные подробности о перелётах Сергея Усольцева: он часто бывал у другой женщины

Усольцев с двумя чужими женщинами отдыхали вместе не только в Таиланде, но и во Вьетнаме в 2016 году. На странице одной из них в социальной сети есть фото из этого отпуска. Кроме того, у нее есть снимок реки Мана, которая протекает неподалёку от места исчезновения семьи Усольцевых. Издание полагает, что связь Усольцева с этими женщинами может пролить свет на исчезновение семьи.