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В Ростовской области резко выросло число молодых школьных учителей

Выпускники ростовских школ стали чаще выбирать профессию педагога при поступлении.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области заявили о резком росте числа молодых школьных учителей. Об этом рассказали в правительстве региона.

— Мы фиксируем устойчивый интерес выпускников к профессии педагога. За последние пять лет план приема увеличился на 28%, специальность становится привлекательной для молодежи, — подчеркнул заместитель губернатора Андрей Фатеев.

За последние три года в донских школах стабильно увеличивается количество преподавателей в возрасте до 35 лет. По словам чиновников, сейчас новым специалистам необходимо уверенно владеть цифровыми технологиями, уметь работать с электронными журналами и образовательными платформами.

Для закрепления результата эксперты предложили разработать единый подход к подготовке будущих студентов. Это поможет местным школьникам осознанно выбирать карьеру преподавателя.

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