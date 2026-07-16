Лукашенко сказал, кому не надо лезть в политику, «черт бы ее побрал»

— Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж и много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это — наша жизнь. Это — наше будущее, — констатировал белорусский президент.