Лукашенко сказал, кому не надо лезть в политику, «черт бы ее побрал»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кому не надо лезть в политику, передает БелТА.
Так, 16 июля на торжественной церемонии открытия фестиваля «Славянский базар в Витебске» белорусский лидер обратился к творческим работникам. Лукашенко гарантировал, что творческие люди в Беларуси всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов.
— Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать, — предложил он.
Также глава государства заметил, продолжая обращения, что творческие люди, где бы они ни находились — в Африке, Америке, Евразии, — всегда найдут «прытулак» в Беларуси — мирном островке.
— Всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство — это и есть мир, — подчеркнул глава государства.
Еще Лукашенко заметил, что сегодня славянская семья и содружество остро нуждаются в искусстве. Артистам и творческим работникам он сказал просто делать свое дело и предостерег от вмешательств в политику.
— Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж и много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это — наша жизнь. Это — наше будущее, — констатировал белорусский президент.
А еще мы писали, что Александр Лукашенко обратился к иностранцам, приехавшим в Беларусь по безвизу.
Кстати, здесь витебские отели рассказали, в каких номерах живут звезды «Славянского базара»: у Ларисы Долиной — трехкомнатный с кабинетом, у Олега Газманова — со спа, а у Ани Лорак — с шикарным видом.
Еще мы рассказали, как в Беларуси две пары молодоженов нашли друг друга спустя 10 лет после встречи на мосту: «Жених был в шляпе, а с невестой успели взяться за руки».