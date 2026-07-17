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В Пышме после паводка разрешили пить только кипяченую воду

В Пышме оценивают ущерб, нанесенный паводком.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 84% 757 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в окрестностях Пышмы сохраняется сложная паводковая ситуация. В деревнях Кочевка и Духовая наблюдаются трудности с проездом. В Савиной увеличился уровень воды. Жителям подтопленных территорий не стоит пить сырую воду. Об этом в своем канале рассказал глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых.

— Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды. По предварительной оценке, воду из-под крана можно использовать. Однако только после кипячения. 16 июля приступила к работе комиссия по оценке ущерба, нанесенного паводком. Для оперативного решения вопросов принято решение сформировать несколько рабочих групп. Они будут трудиться без выходных, — сообщает Станислав Фоминых.

Уточняется, что окончательные результаты оценки качества воды на территории сообщат позже.

Власти пояснили, что восстановительные работы начинаются с села Печеркино. Так как из пострадавших домов уже отступила вода.

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