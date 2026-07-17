В Пышме после паводка разрешили пить только кипяченую воду

— Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды. По предварительной оценке, воду из-под крана можно использовать. Однако только после кипячения. 16 июля приступила к работе комиссия по оценке ущерба, нанесенного паводком. Для оперативного решения вопросов принято решение сформировать несколько рабочих групп. Они будут трудиться без выходных, — сообщает Станислав Фоминых.