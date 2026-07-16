Орловская область отменила систему заправки «чет-нечет» по номерам автомобилей. Регион 4 июля стал первым в России, который ввел эту систему, и теперь первым ее отменил. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
— Объясню, почему: уже в первые дни ее действия ситуация с очередями на АЗС региона стабилизировалась. Больше недели на всех заправках области очередей нет — и это заслуга каждого, кто поддержал новые правила, — передает слова главы Орловской области ТАСС.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов 9 июля опубликовал видео очередей к заправкам в регионе. Он потребовал от «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» предоставлять честную информацию о ситуации с топливом.
Заместитель председателя правительства Александр Новак на том же совещании заявил, что Россия с июля начнет импорт нефтепродуктов для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
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